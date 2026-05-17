Ngannou signe son retour en MMA avec une victoire expéditive contre Lins

Francis Ngannou a battu Philipe Lins dès le premier round d'un combat spectaculaire, samedi, pour son retour au MMA.

Surnommé le « Predator », le Camerounais a imposé sa puissance en boxe, puis au sol avec ses coudes, qui ont fini par envoyer son adversaire au tapis d’un crochet du gauche.

À 39 ans, ancien champion des poids lourds de l'UFC, n'avait plus combattu depuis octobre 2024 et un succès expéditif contre le Brésilien Renan Ferreira lors de son seul combat pour la PFL, après deux incursions en boxe anglaise - défaites contre Tyson Fury et Anthony Joshua.

Ngannou a immédiatement évoqué la possibilité d'un combat de boxe contre le promoteur Jake Paul — ou d'un combat de MMA contre son collègue superstar Jon Jones, qui assistait également à l'événement.

Libéré de tout contrat, il a combattu samedi dans l’Intuit Dome d’Inglewood, salle NBA des Clippers dans le sud de Los Angeles, sous le patronage de la société MVP du YouTubeur devenu boxeur Jake Paul, appuyée par le géant du streaming Netflix à la diffusion.