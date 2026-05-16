Trump annonce la mort d'un chef de l'Etat islamique au Nigeria

Un haut responsable de l'État islamique a été tué lors d'une opération conjointe menée par les forces américaines et nigérianes dans ce pays d'Afrique de l'Ouest, ont déclaré les présidents des deux pays.

Soumis à des sanctions américaines depuis 2023, Abu-Bilal al-Minuki était le numéro deux de l'État islamique à l'échelle mondiale, selon le président américain Donald Trump et l'armée nigériane.

« Ce soir, sous mes ordres, les courageuses forces américaines et les forces armées nigérianes ont mené à bien une mission méticuleusement planifiée et très complexe visant à éliminer du champ de bataille le terroriste le plus actif au monde », a déclaré Trump dans un message publié sur Truth Social annonçant pour la première fois cette élimination.

Les forces de défense nigérianes ont déclaré qu'al-Minuki était un « haut responsable de l'EI et l'un des terroristes les plus actifs au monde », utilisant un autre nom pour désigner le groupe djihadiste.

Elles l’ont décrit comme une « figure opérationnelle et stratégique qui fournissait des conseils aux entités de l’EI hors du Nigeria sur des questions liées aux opérations médiatiques, à la guerre économique ainsi qu’au développement et à la fabrication d’armes, d’explosifs et de drones ».

« Nos forces armées nigérianes, déterminées, travaillant en étroite collaboration avec les forces armées des États-Unis, ont mené une opération conjointe audacieuse qui a porté un coup dur aux rangs de l’État islamique », a déclaré le président nigérian Bola Tinubu, confirmant cette élimination.

M. Tinubu a indiqué dans son communiqué qu’al-Minuki, également connu sous le nom d’Abu-Mainok, avait été tué « avec plusieurs de ses lieutenants, lors d’une frappe sur son complexe dans le bassin du lac Tchad », une région instable à cheval sur le Nigeria, le Niger, le Tchad et le Cameroun.

L'opération était « une opération air-sol de précision méticuleusement planifiée et hautement complexe » menée samedi entre minuit et 4 h du matin (23 h et 3 h GMT), a déclaré l'armée nigériane.

Le porte-parole de l’armée nigériane, Sani Uba, a déclaré que l’opération faisait suite à des renseignements indiquant qu’al-Minuki et sa cellule avaient établi une « enclave cachée et fortifiée » dans un village isolé de l’État de Borno, dans le nord-est du pays, épicentre d’une insurrection armée qui dure depuis 17 ans.

« Nœud crucial »

L'armée nigériane considère la mort d'al-Minuki comme l'élimination d'un « nœud crucial par lequel l'EI coordonnait et dirigeait ses opérations dans différentes régions du monde ».

Le Nigeria lutte depuis longtemps contre des insurgés djihadistes, notamment Boko Haram et des ramifications régionales de l'organisation EI, telles que la Province d'Afrique de l'Ouest de l'État islamique (ISWAP).

Depuis fin 2025, le gouvernement nigérian subit la pression des États-Unis, qui l’accusent de ne pas en faire assez pour lutter contre la menace des militants islamistes.

Le jour de Noël, les États-Unis, en collaboration avec les autorités nigérianes, ont mené des frappes aériennes dans l’État de Sokoto, au nord-ouest du pays, visant des combattants du groupe État islamique au Sahel, habituellement actifs au Niger voisin.

Washington a depuis déployé des centaines de soldats au Nigeria pour soutenir et former ses forces.

Tinubu a remercié Trump pour son « leadership et son soutien indéfectible dans cet effort », ajoutant qu’il attendait « avec impatience des frappes plus décisives contre toutes les enclaves terroristes à travers le pays ».

Aucun soldat ni aucun équipement n’a été perdu au cours de l’opération, selon l’armée nigériane.

Al-Minuki supervisait les opérations liées à l’EI à travers le Sahel et l’Afrique de l’Ouest, y compris les attaques contre les « communautés ethniques et religieuses minoritaires », a déclaré l’armée nigériane.

Ancien membre haut placé de Boko Haram, qui mène une insurrection islamiste dans la région depuis 2009, il était impliqué dans l’enlèvement de plus de 100 écolières à Dapchi en 2018, dans l’État de Yobe, au nord-est du Nigeria.

Entre mars 2015 et début 2016, il a également facilité le déplacement de combattants vers la Libye pour soutenir les opérations de l'EI en Afrique du Nord, selon l'armée.