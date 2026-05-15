Donald Trump à Pékin : le président américain vante des échanges commerciaux “fantastiques"

Une promesse d’aide sur la situation dans le détroit d’Ormuz et des accords commerciaux qu’il juge "fantastiques" et "excellents”. Au dernier jour de sa visite en Chine, le président américain Donald Trump s’est montré satisfait des échanges qu’il a pu avoir avec son homologue chinois, le président Xi Jinping.

Au cours d’une série de réunions et d’événements jeudi, les deux hommes ont abordé plusieurs sujets sensibles tels que la guerre en Iran et le commerce.

Les questions liées à Taïwan, aux exportations de terres rares et à la régulation de l’intelligence artificielle figurent également parmi les principaux sujets abordés. Plusieurs grands patrons américains ont rejoint la délégation à Pékin, dont Elon Musk pour Tesla, Jensen Huang pour Nvidia et Tim Cook pour Apple, illustrant les importants enjeux économiques de cette visite.

Les discussions ont aussi porté sur la prolongation d’une trêve tarifaire conclue en octobre 2025, après plusieurs années de guerre commerciale durant lesquelles les deux pays se sont parfois imposés des droits de douane dépassant 100 %.

Selon Trump, la Chine souhaite aussi contribuer à négocier la fin de la guerre et la réouverture du détroit d’Ormuz.

Premier acheteur de pétrole iranien, Pékin bénéficie de l'influence nécessaire pour y parvenir et le président américain espère que son homologue utilisera ce levier pour inciter l’Iran à conclure un accord, selon les conditions des États-Unis.

Donald Trump a également déclaré que la Chine ne fournirait pas d’équipement militaire à l’Iran.

La visite du président américain s'est conclue vendredi par une rencontre privée à la résidence officielle du dirigeant chinois, avant de repartir pour Washington.

Ce déplacement marque la première visite d’un président américain en exercice en Chine depuis près de dix ans. Il vise notamment à relancer le dialogue entre les deux pays afin d’éviter une nouvelle confrontation économique.