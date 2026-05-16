Londres paralysée par des rassemblements d’extrême droite et pro-Gaza

Quelque 4 000 policiers ont été déployés dans tout Londres samedi, alors que des dizaines de milliers de manifestants participaient à deux grands rassemblements organisés simultanément dans la capitale britannique, lors de l’un des week-ends les plus chargés de l’année. Selon la police, environ 50 000 partisans du militant d’extrême droite Tommy Robinson se sont rassemblés dans le centre de Londres pour une marche baptisée « Unite the Kingdom », organisée sous haute sécurité. En parallèle, au moins 30 000 manifestants pro-palestiniens défilaient sur un autre parcours à l’occasion de la Journée de la Nakba, qui commémore l’exode de centaines de milliers de Palestiniens lors de la création d’Israël en 1948. Les forces de l’ordre ont eu recours à des drones, des unités à cheval, des chiens et des hélicoptères, tout en imposant des restrictions d’itinéraire pour maintenir les deux foules séparées, alors que les cortèges traversaient Westminster et le centre de Londres, où des supporters de football se rendaient également au stade de Wembley. Les manifestants réunis autour de Tommy Robinson brandissaient des drapeaux de l’Union Jack et scandaient des slogans contre l’immigration et le multiculturalisme, certains affirmant que la culture britannique était menacée. Sur un autre parcours, les marcheurs pro-palestiniens arboraient des banderoles réclamant un cessez-le-feu à Gaza et la justice pour les réfugiés palestiniens. La Metropolitan Police a déclaré que sa priorité était d’éviter les heurts entre les groupes, de répondre à tout crime haineux ou tout acte de violence, et de garantir la sécurité du public dans l’ensemble de la ville.