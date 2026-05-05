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Guerre au Moyen-Orient : cessez-le-feu fragile alors que les tensions s'intensifient

Un pétrolier et un transporteur de voitures sont amarrés en mer dans le golfe d'Oman, près du détroit d'Ormuz.   -  
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By Rédaction Africanews

avec AP

Guerre en Iran

Alors que les tensions entre les États-Unis et l’Iran s’intensifient, le cessez-le-feu prolongé jusqu’à nouvel ordre par le président américain, est toujours en vigueur. C’est ce qu’a indiqué ce mardi, Pete Hegseth, le secrétaire d’état américain à la Défense.

Pourtant, les deux parties continuent de tester leurs limites respectives.

L’Iran poursuit les frappes sur les intérêts américains au Moyen-Orient tandis que les États-Unis maintiennent leur blocus sur les navires iraniens dans le détroit d’Ormuz.

Les Émirats arabes unis, allié clé des États-Unis, ont déclaré avoir été attaqués par l'Iran pour la première fois depuis la mise en place du fragile cessez-le-feu début avril.

Téhéran n'a ni confirmé ni infirmé ces attaques.

L'armée américaine a déclaré avoir tiré sur les forces iraniennes et fait coulé six petits bateaux qui visaient des navires civils alors qu'elle s'apprêtait à rouvrir le détroit d'Ormuz ce lundi.

S’adressant à la presse depuis le bureau ovale ce mardi, Donald Trump a appelé l'Iran à "faire ce qui est intelligent", avant d’ajouter qu'il ne voulait pas intervenir et "tuer des gens".

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