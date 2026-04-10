Ghana : Mohammed Kudus toujours très incertain pour le Mondial 2026

Les espoirs de l'international ghanéen Mohammed Kudus de revenir sur les terrains avant la Coupe du monde après une blessure au quadriceps ont pris un coup, Tottenham ayant confirmé que l'attaquant pourrait devoir subir une intervention chirurgicale.

Mohammed Kudus, âgé de 25 ans, devait initialement être absent pendant trois mois après s'être blessé début janvier lors du match nul 1-1 de Tottenham contre Sunderland, sous les yeux du sélectionneur ghanéen Otto Addo.

L'entraîneur des Spurs, Roberto De Zerbi, devait s'exprimer vendredi sur l'état de santé de Kudus. La veille, le club avait confirmé que Kudus "avait subi un revers dans son processus de retour après sa blessure".

"Il avait repris l'entraînement avec l'équipe la semaine dernière, mais il devra désormais subir un nouvel examen par un spécialiste et, éventuellement, une intervention chirurgicale", a déclaré le club dans un communiqué. "Nous vous tiendrons informés de toute nouvelle évolution en temps voulu. Nous sommes tous avec toi, Mo."

Kudus a rejoint les Spurs l'été dernier en provenance de West Ham pour un montant estimé à 55 millions de livres sterling (75 millions de dollars). Il a marqué trois buts en 26 apparitions au total cette saison.

Lors de la Coupe du monde, le Ghana disputera son premier match du groupe L contre le Panama le 17 juin à Toronto. Les Black Stars affronteront ensuite l'Angleterre le 23 juin à Foxborough avant de jouer contre la Croatie le 27 juin à Philadelphie.

Lors de l'édition 2022 au Qatar, Kudus avait marqué deux buts lors de la victoire 3-2 du Ghana contre la Corée du Sud. Il s'agissait de la seule victoire du Ghana, qui avait terminé dernier de son groupe.