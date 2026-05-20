Royaume-uni : un nouveau-né parmi les oryctéropes du zoo de Chester

Le bébé aardvark « Womble » s'habitue à son nouvel environnement et bénéficie de l'aide des soigneurs du zoo à l'heure des repas. Womble est né le 3 avril au zoo de Chester, dans le nord-ouest de l'Angleterre, de sa mère Oni.

Le zoo indique qu'il s'agit seulement du deuxième aardvark jamais né dans ses locaux en 94 ans d'existence.

On ne sait pas encore si le nouveau-né est un mâle ou une femelle.

Les soigneurs ont surnommé le petit « Womble », d'après la célèbre série télévisée britannique pour enfants « The Wombles ».

Sophie Tyson, soigneuse des petits mammifères, raconte qu'elle a eu la chance de découvrir Womble juste après sa naissance.

« J'ai eu la chance d'être celle qui a trouvé Womble le jour de sa naissance, et j'ai vraiment poussé un petit cri de joie et j'ai fait quelques petits sauts de joie », dit-elle en riant.

« J’étais très enthousiaste. Certains membres de l’équipe étaient déjà là lors de la naissance de notre dernier petit aardvark, donc c’est toujours très excitant. Je pense que pour toute l’équipe, cela reste une grande réussite. »

Womble est né en bonne santé, mais sa mère, Oni, ne produisait pas assez de lait pour subvenir entièrement aux besoins de son bébé.

Les soigneurs sont donc intervenus pour nourrir ce mammifère nocturne tout au long de la nuit, pendant que la maman partait chercher de la nourriture.

« Nous avons rapidement remarqué que le petit ne prenait pas autant de poids chaque jour que ce à quoi nous nous attendions, surtout par rapport à d’autres zoos qui ont réussi à élever des bébés aardvarks », explique Tyson.

« Nous avons décidé qu’il fallait nous impliquer un peu plus, alors nous avons laissé le petit rester avec sa mère pratiquement toute la journée. Et toutes les quelques heures, nous lui donnions un complément de lait, juste pour compléter son alimentation et nous assurer qu’il recevait tout ce dont il avait besoin pour grandir. »

Selon le zoo de Chester, il n’y a que 68 aardvarks dans les zoos européens et 114 dans les zoos du monde entier.

Womble serait le premier petit d'aardvark né au Royaume-Uni depuis 2024.

Les aardvarks sont confrontés à toute une série de menaces dans la nature, allant de la perte de leur habitat et des conflits avec les humains à la chasse pour leur viande.

L'aardvark, qui vit dans de nombreuses régions d'Afrique subsaharienne, est classé comme « préoccupation mineure » sur la « liste rouge » internationale des espèces menacées.

Cette liste, établie par l’Union internationale pour la conservation de la nature, indique qu’il n’y a pas de signes d’évolution significative de la population en Afrique australe, bien qu’elle émette l’hypothèse que les effectifs pourraient être en déclin ailleurs en raison de la destruction de l’habitat, du commerce de viande de brousse et d’autres facteurs.

Cette dernière évaluation a été réalisée en 2014.

« Comme pour la plupart des espèces menacées, la perte d’habitat est un facteur majeur : à mesure que la population humaine augmente, nous envahissons progressivement de plus en plus l’espace qui est destiné aux animaux sauvages », explique Tyson.