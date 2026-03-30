Centrafrique : Faustin-Archange Touadéra investi pour un troisième mandat

Le président de la République centrafricaine, Faustin-Archange Touadéra, a prêté serment lundi pour un troisième mandat, lors d’une grande cérémonie d'investiture à Bangui.

Le président sortant avait été déclaré vainqueur de l’élection présidentielle du 28 décembre 2025 avec 77,90% des voix selon les résultats définitifs du Conseil constitutionnel.

Son principal opposant, Anicet-Georges Dologuélé, avait dénoncé une "fraude massive" lors du scrutin. Il était arrivé deuxième de la présidentielle avec 13,50% des voix.

Élu pour la première fois à la fonction suprême en 2016, Faustin-Archange Touadéra débute un mandat de sept ans, contre cinq ans pour ses deux précédents mandats.

Cette cérémonie d’investiture marque aussi le début d’une VIIe République pour la Centrafrique, issue de la réforme constitutionnelle de 2023, qui a aussi supprimé la limitation du nombre de mandats présidentiels et allongé leur durée.

Plusieurs personnalités politiques du continent ont assisté à cette prestation de serment, dont le président gabonais Brice Clotaire Oligui Nguema, le président de l’Union des Comores Azali Assoumani ou encore le premier ministre camerounais Joseph Dion Ngute.