Bénin : la Cour constitutionnelle confirme la victoire de Romuald Wadagni

Au Bénin, Romuald Wadagni a été officiellement déclaré vainqueur de l'élection présidentielle du 12 avril dans ce pays d’Afrique de l’Ouest, selon les résultats définitifs publiés jeudi par la Cour constitutionnelle.

Confirmant dans la foulée les résultats provisoires annoncés la semaine dernière qui le créditaient de déjà de 94 % des suffrages, contre un peu moins de 6 % pour son unique adversaire Paul Hounkpe.

Romuald Wadagni prendra ses fonctions à la tête du pays le 24 mai. Et devra faire face à moult défis dont l’insécurité dans la partie septentrionale due à des attaques attribuées à des groupes djihadistes et un énorme fossé entre riches et pauvres.

Des analystes estiment qu’il pourrait opter pour la continuité de la politique de Patrice Talon dont il a été le ministre des Finances pendant une décennie.

A la tête de ce département, il a contribué à assainir les Finances publiques du Bénin les finances publiques du Bénin. Alors que le déficit du pays a été réduit d’un tiers pour atteindre 3 % du PIB.