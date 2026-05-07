La Côte d'Ivoire dissout la Commission électorale indépendante

Le gouvernement ivoirien a annoncé mercredi la dissolution de la Commission électorale indépendante, invoquant les critiques récurrentes dont l’organe faisait l’objet concernant sa gestion des scrutins.

Les autorités ivoiriennes soulignent en guise d’exemple, l’élection présidentielle d’octobre 2025, contestée par l’opposition.

Le pays annonce une réflexion pour la mise en place d’un mécanisme qui peut ‘’assurer de manière durable, l’organisation d’élections pacifiques’’.

Des voix dénoncent une décision prise sans l’aval du parlement.

L’opposition de son côté a déjà appelé à un dialogue inclusif sur la mise en place du futur organe. Elle a toujours contesté l’indépendance de la désormais ex-commission électorale indépendante.

Laurent Gbagbo et Tidiane Thiam, n’ont pas encore réagi à cette annonce. Les deux principales figures de l’opposition ivoirienne avaient été exclues du dernier scrutin présidentiel remporté par Alassane Ouattara.