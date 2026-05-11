Le chanteur marocain Saad Lamjarred jugé en France pour viol présumé

Après un premier renvoi en décembre dernier en raison de l’état de santé de la présidente de la cour, le chanteur marocain Saad Lamjarred comparaît ce lundi devant la cour d’assises du Var, à Draguignan, dans le sud de la France.

À 40 ans, l’artiste est jugé pour le viol présumé d’une jeune barmaid dans une affaire remontant à 2018 à Saint-Tropez. Star incontournable de la scène musicale arabe, cumulant des milliards de vues sur YouTube, Saad Lamjarred fait pourtant face à de lourdes accusations. Déjà condamné en 2023 par la cour d’assises de Paris à six ans de prison pour viol dans une autre affaire, le chanteur conteste fermement ces nouvelles accusations et continue de clamer son innocence. Au cours de l’instruction, la défense de la plaignante a dénoncé des tentatives d’étouffement de l’affaire. Un proche du chanteur aurait tenté de proposer de l’argent à la jeune femme en échange de son silence.

Dans ce dossier, le parquet avait initialement requis un non-lieu, avant que la chambre de l’instruction d’Aix-en-Provence n’ordonne finalement le renvoi de l’artiste devant les assises. Les magistrats avaient notamment rappelé qu’entrer dans la chambre d’un homme ne saurait être interprété comme un consentement. Ce nouveau procès doit se poursuivre jusqu’à vendredi prochain. Une nouvelle étape judiciaire déterminante pour le chanteur marocain, déjà fragilisé par plusieurs affaires de violences sexuelles.