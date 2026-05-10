Bénin : le Forces Cauris pour un Bénin émergent rejoint la majorité présidentielle

Le parti d'opposition qui a perdu l'élection présidentielle au Bénin le mois dernier a annoncé samedi qu'il rejoignait la majorité au pouvoir, deux semaines avant l'investiture du président élu Romuald Wadagni.

Les Forces Cauris pour un Bénin émergent (FCBE), considérées comme un parti modéré, étaient le seul groupe d'opposition à se présenter aux élections contre la majorité sortante.

Paul Hounkpe, candidat du FCBE qui a depuis quitté le parti, a recueilli 5,95 % des voix, faisant de Wadagni le vainqueur incontestable.

La principale force d'opposition du pays, le Parti démocrate, a été exclue de la course à la présidence après avoir échoué à obtenir un soutien suffisant.

Au Bénin, l'opposition s'est affaiblie ces dernières années, alors qu'elle était auparavant considérée comme un phare de la démocratie en Afrique de l'Ouest.

Après dix ans dans l'opposition, le FCBE a annoncé samedi qu'il rejoignait le bloc présidentiel, composé de l'Union progressiste pour le renouveau (UPR) et du Bloc républicain (BR).

Les dirigeants du FCBE ont justifié cette décision en invoquant le résultat de l'élection présidentielle et leur défaite aux élections législatives, où ils n'ont remporté aucun siège.

Ils ont également déclaré vouloir contribuer « au développement du pays ».

« Le peuple a fait son choix, et ce choix nous engage », a déclaré Yaya Garba, l'un des dirigeants du parti.

Les dirigeants ont également félicité le président sortant Patrice Talon pour ses deux mandats et pour le déroulement « serein » des élections.

L'investiture de Wadagni est prévue pour le 24 mai.

Avant l'élection présidentielle du 12 avril, le camp au pouvoir avait remporté tous les sièges lors des élections législatives et municipales.

Ces dernières années, Talon a mis en place des réformes qui, selon lui, visaient à assainir la vie politique, mais qui ont rendu plus difficile l'accès au pouvoir pour l'opposition.

Plusieurs figures de l'opposition ont été arrêtées et, dans certains cas, condamnées à de lourdes peines de prison.