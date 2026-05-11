ONU : Guterres renouvelle son appel à accroître la représentation africaine

Le secrétaire général des Nations Unies, a une nouvelle fois appelé à réformer l’institution pour accroître la représentation africaine. S’exprimant ce lundi lors de la cérémonie de pose de la première pierre de l’extension du campus kenyan de l’ONU, Antonio Guterres a appuyé la nécessité de modifier en profondeur des institutions mondiales datant d’il y a 80 ans, pour qu’elles reflètent davantage le monde tel qu’il est aujourd’hui.

_« C'est un immense plaisir de célébrer ces deux étapes marquantes de la présence des Nations Unies en Afrique et de notre cheminement commun vers un multilatéralisme plus inclusif et tourné vers l'avenir. La cérémonie d’inauguration des travaux de la nouvelle salle de l’Assemblée et l’inauguration des nouveaux bâtiments administratifs sont les symboles de notre ambition collective. Elles réaffirment également le rôle central que l’Afrique, et le Kenya en particulier, jouent dans la vie et l’avenir des Nations Unies. »,_a déclaré Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies.

Au fil des ans, M. Guterres a appelé à plusieurs reprises à un changement visant à donner à l'Afrique et à d'autres régions une meilleure représentation au sein de l'ONU. Mais cette demande n’a guère progressé, car elle nécessite que les cinq membres permanents du Conseil de sécurité – la Grande-Bretagne, la Chine, la France, la Russie et les États-Unis – acceptent de diluer leur propre pouvoir.

« Alors que nous célébrons le 80e anniversaire des Nations unies, nous repensons notre façon de travailler, d’agir et de diriger. Et nous le faisons en reconnaissant le rôle de ce grand continent. L’Afrique est un moteur de solutions, une source d’innovation et une voix de clarté morale dans notre quête commune de paix et de sécurité, de développement durable et de droits de l’homme. »Interrogé par l’AFP sur une feuille de route réaliste vers la réforme du Conseil de sécurité, M. Guterres a répondu que ce serait « difficile », a ajouté Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies.

Interrogé par l’AFP sur une feuille de route réaliste vers la réforme du Conseil de sécurité, M. Guterres a répondu que ce serait « difficile ».

Le campus, qui était à l'origine un centre régional pour les divisions de l'ONU chargées de l'environnement et du logement, s'est développé pour accueillir aujourd'hui plus de 80 de ses bureaux et plus de 4 000 employés.