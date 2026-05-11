USA : un livre pour obtenir l'indemnisation des survivants d'un massacre racial

Près de 105 ans après le massacre racial de Tulsa au Texas, l’avocat spécialisé dans les droits civiques Damario Solomon-Simmons mène une campagne de réparation pour les survivants du massacre et leurs descendants.

En 1921, des foules de Blancs plus tard, ont conduit une opération de terre brûlée contre une milice noire en infériorité numérique qui protégeait le légendaire Black Wall Street.

Cette lutte pour l’indemnisation est le sujet du premier livre de Solomon-Simmons, « Redeem a Nation:

« Si l'on se penche sur l'histoire des États-Unis et que l'on examine le péché à l'origine de ce pays, à savoir l'esclavage des Noirs, on constate que ce problème n'a pas été résolu. Et puis, il y a le massacre racial de Tulsa, qui fut le massacre racial le plus sanglant et le plus destructeur depuis l’esclavage, et qui n’a pas été réparé. Nous ne pouvons pas parler de ce qu’est ou de ce que sera l’Amérique sans nous assurer que ces questions soient abordées et que nous obtenions une justice réparatrice pour les deux. », a déclaré Damario Solomon-Simmons, auteur de Redeem a Nation.

Cet ouvrage se veut un plan d’action pour la justice face aux atrocités historiques que les Afro-Américains ont endurées mais pour lesquelles ils n’ont jamais été dédommagés.

« L’Amérique est toujours aux prises avec la question des réparations parce qu’elle est toujours aux prises avec l’héritage de l’esclavage, l’héritage de la discrimination raciale, l’héritage des lois Jim Crow, l’héritage de l’exclusion violente des Noirs de la vie politique qui a commencé après la Reconstruction et s’est poursuivie bien après l’ère des droits civiques. », a indiqué Jennifer L. Morgan, professeure d’histoire à l’université de New York.

Lors du massacre de Tulsa, plus de 35 pâtés de maisons du quartier connu sous le nom de Greenwood ont été rasés par les incendies, environ 191 commerces ont été détruits et quelque 11 000 résidents noirs ont été déplacés.

« Je pense donc que si nous considérons les réparations comme quelque chose à envisager en termes de réparation collective plutôt qu’individuelle, en donnant aux personnes qui ont été privées de leurs droits l’accès à l’éducation, à la formation professionnelle, aux prêts immobiliers, ainsi qu’aux structures de prise en charge susceptibles de transformer à la fois les individus et les communautés, cela me semble être un débat constructif à mener. », a expliqué Jennifer L. Morgan, professeure d’histoire à l’université de New York.

L’État de l’Oklahoma a déclaré que le bilan s’élevait à seulement 36 morts, bien que de nombreux historiens et experts ayant étudié l’événement estiment le nombre de victimes entre 75 et 300