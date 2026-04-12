Guerre au Soudan : le flux de réfugié aggrave la crise humanitaire en RCA

La situation humanitaire en République Centrafricaine (RCA) reste grave et largement ignorée. 2,3 millions de personnes – soit 35 % de la population – vivent dans une situation d’extrême vulnérabilité, bien au-delà de ce que l’aide humanitaire peut à elle seule prendre en charge.

Les conflits, notamment dans le sud-est et l'ouest, les épidémies et les chocs liés au climat continuent d'être les causes profondes des vulnérabilités qui entraînent des besoins humanitaires. Sans un regain de visibilité, de solidarité et d'engagement politique, cette crise silencieuse risque de s'aggraver et d'alimenter l'instabilité régionale.

Les dynamiques régionales aggravent une situation déjà précaire. La guerre au Soudan a provoqué d’importants mouvements de population vers la RCA, qui accueillait 35 048 réfugiés soudanais en mars 2026, notamment à Birao, dans la préfecture de Vakaga, au nord-ouest, où la population a doublé depuis, mettant à rude épreuve des ressources déjà limitées. Plus de 120 bases humanitaires appartenant à 60 organisations ont fermé depuis 2025 en raison d'un manque de financement, dont six à Vakaga qui accueillent 62 % des réfugiés soudanais. Sans un soutien immédiat, solide, durable, ciblé et flexible, la RCA risque de voir s'aggraver la crise humanitaire, ce qui pourrait avoir des répercussions sur l'ensemble de la région.

Malgré ces difficultés, Fatna Saleh Youssouf, mère célibataire d'un enfant qui a perdu une jambe dans une explosion pendant la guerre au Soudan, refuse de baisser les bras. Grâce au soutien qu'elle a reçu d'organisations humanitaires, elle vend des beignets pour subvenir à ses besoins et à ceux de son enfant, incarnant ainsi la résilience et l'espoir pour des milliers de réfugiés soudanais.