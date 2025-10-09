Centrafrique : l'opposant Anicet-Georges Dologuélé candidat à la présidentielle

Le président du parti l’Union pour le Renouveau centrafricain a investi son président Anicet-Georges Dologuélé pour l’élection présidentielle de décembre 2025.

Cette annonce est intervenue mercredi lors d’un congrès extraordinaire tenu à Bangui.

Hier, Anicet-Georges Dologuélé était encore membre du Bloc républicain pour la défense de la constitution, une coalition réunissant plusieurs partis d’opposition qui a officialisé mercredi son boycott du scrutin de décembre.

Cette déclaration d’investiture a poussé la coalition à exclure l’URCA de ses rangs.

Anicet-Georges Dologuélé avait renoncé à sa nationalité française avant son investiture, il s’est dit inquiet de la lenteur de la procédure de renouvèlement de son passeport et espère un traitement équitable de sa demande.

Le candidat doit encore concrétiser sa candidature auprès de l’Autorité nationale des élections (ANE).

Pour le moment six candidats dontle président sortant Faustin Archange-Touadéra ont officiellement déposé leur dossier. Le dépôt des candidatures prendra fin le 11 octobre.