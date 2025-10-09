Bienvenue sur Africanews

Merci de choisir votre version

Regarder en direct

Urgent Infos

Infos

news

Centrafrique : l'opposant Anicet-Georges Dologuélé candidat à la présidentielle

Le candidat à la présidence Anicet Georges Dologuele s'adresse à ses partisans au stade national de Bangui, en République centrafricaine, le vendredi 12 février 2016.   -  
Copyright © africanews
AP Photo
By Rédaction Africanews

République Centrafricaine

Le président du parti l’Union pour le Renouveau centrafricain a investi son président Anicet-Georges Dologuélé pour l’élection présidentielle de décembre 2025.

Cette annonce est intervenue mercredi lors d’un congrès extraordinaire tenu à Bangui.

Hier, Anicet-Georges Dologuélé était encore membre du Bloc républicain pour la défense de la constitution, une coalition réunissant plusieurs partis d’opposition qui a officialisé mercredi son boycott du scrutin de décembre.

Cette déclaration d’investiture a poussé la coalition à exclure l’URCA de ses rangs.

Anicet-Georges Dologuélé avait renoncé à sa nationalité française avant son investiture, il s’est dit inquiet de la lenteur de la procédure de renouvèlement de son passeport et espère un traitement équitable de sa demande.

Le candidat doit encore concrétiser sa candidature auprès de l’Autorité nationale des élections (ANE).

Pour le moment six candidats dontle président sortant Faustin Archange-Touadéra ont officiellement déposé leur dossier. Le dépôt des candidatures prendra fin le 11 octobre.

Articles Connexes

Sur le même pays

Voir plus

Articles Connexes

Sur le même pays

Sur le même thème

Plus d'actualités

En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies pour améliorer ses performances et d'améliorer votre expérience utilisateur. Plus d'infos dans notre Politique liée aux cookies.