Présidentielle en Centrafrique : Touadéra remporte un troisième mandat

Le président centrafricain Faustin-Archange Touadera a remporté un troisième mandat, selon les résultats provisoires publiés lundi par l'Autorité électorale nationale.

Ces résultats montrent qu’il a obtenu 76,15 % des voix lors des élections du 28 décembre dernier.

Il a été élu pour la première fois en 2016, puis réélu en 2020 avec 53,16 % des voix au premier tour.

Le référendum constitutionnel de 2023 a supprimé la limitation du nombre de mandats et porté la durée du mandat à sept ans, permettant ainsi à M. Touadera de se présenter pour un troisième mandat.

Cet ancien professeur de mathématiques âgé de 68 ans a fait campagne sur les progrès réalisés en matière de sécurité. Il attribue à ses alliances avec des sociétés de sécurité russes issues de la restructuration du groupe Wagner et avec les troupes rwandaises, la reconquête de territoires aux mains des rebelles et la signature récente d'accords de paix. Ces partenariats ont renforcé l'influence de Moscou en République centrafricaine, pays riche en minerais, la Russie ayant désormais accès à l'or, aux diamants, au lithium et à l'uranium.

L'Union africaine et la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation en République centrafricaine (MINUSCA),ont qualifié la journée de vote comme largement pacifique.

Cependant, la principale coalition d'opposition, le Bloc républicain pour la défense de la Constitution (BRDC), a boycotté le scrutin, le qualifiant d'inéquitable.

Les candidats participants, notamment le chef de l'opposition et ancien Premier ministre Anicet-Georges Dologuele et l'ancien Premier ministre Henri-Marie Dondra, ont accusé les autorités d'avoir imposé des restrictions à la campagne électorale, telles que le blocage des déplacements dans les provinces.