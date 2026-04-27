Burundi : le président Évariste Ndayishimiye candidat à sa réélection

Le président burundais Évariste Ndayishimiye a été désigné candidat de son parti, le CNFDD-FDD, pour l'élection présidentielle qui doit se tenir l'année prochaine.

Âgé de 57 ans, Ndayishimiye est à la tête de ce pays d'Afrique de l'Est depuis 2020, ayant pris la relève du dirigeant de longue date Pierre Nkurunziza.

Le parti au pouvoir a annoncé sa décision dans un message publié sur X. Le président va donc briguer un nouveau mandat de sept ans lors du scrutin. Aucune date précise n'a été fixée pour l'élection.

Ndayishimiye a réagi sur X en remerciant les membres du parti "de m'avoir accordé leur confiance".

Depuis son arrivée au pouvoir, Ndayishimiye a oscillé entre l'ouverture du gouvernement pour réduire l'influence de puissants généraux et le maintien d'une emprise ferme sur le pays.

Les Nations unies et les ONG ont condamné les violations des droits de l'homme dans ce pays enclavé de 15 millions d'habitants. L'ONG Reporters sans frontières classe le pays au 125e rang sur 180 en matière de liberté de la presse.

Le ministre burundais des Médias et de la Communication a été tué ce mois-ci dans ce que le gouvernement a qualifié d’accident de voiture. Selon certaines sources, la cause du décès n’est pas claire et fera l’objet d’une enquête.

Le mois dernier, l’ancien Premier ministre burundais, le général Alain-Guillaume Bunyoni, qui purgeait une peine de prison à perpétuité pour tentative de coup d’État, a été libéré pour raisons médicales.

Ndayishimiye occupe actuellement la présidence de l'Union africaine, dont le mandat d'un an a débuté en février.