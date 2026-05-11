Le Kenya et la France organisent le sommet Africa Forward 2026 [Africanews Today]

Le sommet Africa Forward s’est ouvert lundi à Nairobi au Kenya. C’est la première rencontre Afrique – France qui se tient dans un pays anglophone. Il est co-présidé par le président kenyan William Ruto et son homologue français Emmanuel Macron, qui défend l'engagement européen – face à la stratégie de la Chine sur le continent.

La Commission électorale nationale indépendante de Madagascar a dévoilé les grandes lignes du calendrier électoral. Les nouveaux membres de la CENI ont prêté serment et un référendum constitutionnel sur l'instauration de la Cinquième République est prévu en juin de l'année prochaine, avant la présidentielle prévue en octobre 2027.

En France, le chanteur marocain Saad Lamjarred est de nouveau devant les tribunaux - cette fois, à huis clos, pour un viol près de Saint-Tropez. Il avait déjà été condamné à six ans de prison dans une autre affaire d'abus sexuel en 2023 par la cour d’assises de Paris.

La coupe du monde de football arrive à grandes enjambées. Elle se déroulera du 11 juin au 19 juillet prochains et sera organisée conjointement par les États-Unis, le Canada et le Mexique, pour une première triple organisation de la compétition. Ce mondial suscite de nombreuses inquiétudes - entre coûts élevés des billets, crise sécuritaire et tension à l'international.

En Somalie, les forces de l'ordre ont réprimé une manifestation de l'opposition faisant au moins 1 mort - selon des organisateurs de la marches et des témoins. Dans la capitale, Mogadiscio, la protestation avait pour slogan « Dareen Hiil Shacab » (Solidarité avec le peuple) dans une dizaine de lieux de la ville.

AGENDA

Ce mardi 12 mai, a lieu l’investiture du président de l’Ouganda. Yoweri Museveni prête serment pour un septième mandat à la tête du pays - après sa victoire aux élections du 15 janvier dernier, avec 71,65 % des voix contre 24,72 % pour son principal opposant Bobi Wine, Selon les résultats officiels.

Du 12 au 14 mai, c’est le salon Africa’s Travel Indaba 2026 à Durban en Afrique du Sud. Il s’agit d’un rendez-vous B2B, considéré comme le carrefour stratégique où décideurs et professionnels du tourisme du monde entier viennent sceller des partenariats d’avenir.

Du 13 au 17 mai, le Sénégal accueille le 34e Festival de Jazz de Saint-Louis. Il s’agit de l’un des rendez-vous musicaux les plus emblématiques du continent africain. Cette édition s’ouvre à de nouvelles voix avec du jazz contemporain, afrobeat, blues du Sahel et fusion atlantique.

Du 12 au 23 mai, c’est le 79e Festival de Cannes dans le sud de la France. Professionnels de l’industrie cinématographique, stars internationales et acteurs en devenir se mêlent à la foule avide d’images et de rencontres. Le Festival de Cannes célèbre le cinéma depuis plus de 77 ans. Cette année, au moins 3 films africains sont à l'affiche : il s'agit de Ben'Imana, de Marie-Clémentine Dusabejambo, Congo Boy de Rafiki Fariala et Strawberries de Laïla Marrakchi.

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