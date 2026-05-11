Le malien Mamadou Sangaré remporte le prix Marc-Vivien Foé

Le milieu de terrain malien Mamadou Sangaré a remporté l’édition 2026 du Prix Marc-Vivien Foé, décerné par RFI et France 24 au meilleur joueur africain évoluant en Ligue 1.

À seulement 23 ans, le joueur du RC Lens devient le premier Malien à décrocher cette distinction prestigieuse. Il succède au Marocain Achraf Hakimi, lauréat en 2025.

Pour sa première saison dans le championnat français, Mamadou Sangaré a rapidement convaincu les observateurs grâce à ses performances régulières au milieu de terrain. Le jury l’a largement placé en tête du classement final, devant Lamine Camara de AS Monaco et Moussa Niakhaté de Olympique Lyonnais.

Cette récompense vient couronner une saison solide du RC Lens, qualifié directement pour la prochaine Ligue des champions et toujours en course pour la finale de la Coupe de France face à OGC Nice.

Avec plusieurs buts et passes décisives en championnat, Sangaré s’est imposé comme l’un des hommes forts du collectif lensois. Son impact dans le jeu et sa régularité lui ont rapidement valu l’adhésion des supporters.

Un parcours construit entre Bamako et l’Autriche

Originaire de Bamako, l’international malien a été formé au Yeelen Olympique avant de poursuivre sa progression en Autriche, notamment au RB Salzbourg puis au Rapid Vienne.

Son entraîneur Pierre Sage estime que cette expérience européenne a joué un rôle majeur dans son adaptation rapide au football français, saluant son niveau dès ses premières apparitions sous le maillot lensois.

Créé en hommage à l’ancien international camerounais Marc-Vivien Foé, le prix récompense chaque année les meilleurs joueurs africains de Ligue 1. Plusieurs grandes figures du football africain figurent au palmarès, parmi lesquelles Pierre-Emerick Aubameyang, Victor Osimhen ou encore Seko Fofana.