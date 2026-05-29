Ebola en RDC : entre sensibilisation et prévention, les professionnels de santé face à l’épidémie  

Alors que les professionnels de la santé continuent d'œuvrer sur le terrain pour endiguer l'épidémie, les ministres congolais de la Communication et de la Santé se sont rendus à Bunia, épicentre de cette nouvelle souche. Pendant ce temps, l'Ouganda ferme sa frontière avec la RDC.

Équipés de leurs tenues de protection et de masques, les bénévoles de la Croix-Rouge désinfectent et enterrent les corps de malades soupçonnés d'avoir été infectés par la nouvelle souche du virus Ebola pour laquelle il n’existe ni vaccin ni traitement spécifique, pour l'heure. Depuis sa détection, le 15 mai dernier, la souche Bundibugyo aurait fait au moins 246 morts. En deux semaines, plus de 1000 cas suspects ont été recensés.

Pour le personnel sanitaire, la prévention des populations locales est importante. Par manque d'informations, certains peuvent se montrer réticents face aux méthodes adoptées. Des incidents ont récemment été enregistrés lorsque des habitants ont voulu récupérer les corps de leurs proches pourtant contaminés.

"Il y a un bon niveau d'acceptation au sein de la communauté, à l'exception de quelques personnes qui résistent en raison de certaines croyances. Peut-être en raison de leur attachement ou de leur affection pour un membre en particulier. L'équipe de la Croix-Rouge intervient donc pour aider à les persuader de surmonter cette résistance, afin que la communauté remette le corps à nos bénévoles pour un enterrement digne et sûr", confie Delphin Chanamula, chargé de la communication et de l'engagement communautaire à la Croix-Rouge en Ituri.

"La sensibilisation communautaire reste l’outil le plus efficace pour enrayer cette 17ᵉ épidémie. C’est dans cette optique que nous nous sommes immédiatement mis au travail, en formant 100 volontaires pour la zone sanitaire de Bunia", ajoute le professionnel.

Ce vendredi, les ministres congolais de la Santé et de la Communication se sont rendus à Bunia, épicentre de cette nouvelle épidémie d’Ebola. Pendant ce temps, l’Ouganda a ordonné la fermeture de sa frontière avec le Congo après que des cas ont été confirmés sur son territoire. Le ministère ougandais de la Santé a confirmé deux nouveaux cas d'Ebola à Kampala, portant le nombre total de cas dans le pays à neuf, dont un décès.

Selon les autorités, les deux nouveaux cas concernent des ressortissants congolais — l'un identifié après l'apparition des symptômes et l'autre lié à un patient confirmé précédemment — et tous les contacts qui sont désormais sous étroite surveillance alors que les autorités intensifient leurs efforts de confinement.