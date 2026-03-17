RDC : Etienne Davigon sera jugé en 2027 pour l'assassinat de Patrice Lumumba

Absent mardi devant la chambre du conseil de Bruxelles, Étienne Davignon, âgé de 93 ans, a été renvoyé devant le tribunal correctionnel.

L’homme d’affaires belge devra répondre d’accusations de participation à des crimes de guerre liés à l’assassinat de Patrice Lumumba en 1961. Ancien commissaire européen, il était à l’époque des faits un jeune diplomate pour les Affaires étrangères belge. Il est aujourd’hui le seul des mis en cause encore en vie dans cette affaire, visée par une plainte déposée en 2011 à Bruxelles par les enfants du héros de l’indépendance congolaise.

Il lui est reproché d’avoir pris part à la décision de transférer Patrice Lumumba, alors prisonnier, vers la région du Katanga, une zone sécessionniste à l’époque soutenue par les colons belges. Le parquet évoque également des traitements humiliants et dégradants infligés à la victime. Lors des plaidoiries en janvier dernier, l’avocat d’Étienne Davignon a soutenu que le délai raisonnable pour juger cette affaire était dépassé, contestant par ailleurs la qualification de crime de guerre. De son côté, l’avocat des enfants Lumumba estime que le procès pourrait s’ouvrir en janvier 2027.