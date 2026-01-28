RDC : décès de Roland Lumumba, fils de Patrice Emery Lumumba

Roland-Gilbert Okito Lumumba, fils de Patrice Emery Lumumba, est décédé ce mercredi 28 janvier à Kinshasa. Né en 1958, quelques années avant l’assassinat de son père en 1961, il était homme politique congolais et architecte de formation.

Il a grandi entre la République démocratique du Congo et l’étranger, où il a poursuivi ses études avant de se former à l’architecture, profession qu’il a exercée avant son entrée en politique. Roland Lumumba a ensuite été élu député national, un mandat qu’il a occupé pendant près d’une décennie. Son parcours politique est resté marqué par une certaine discrétion, malgré la forte charge symbolique du nom Lumumba dans l’histoire politique congolaise.

Profondément attaché à la mémoire et à l’héritage politique de son père, Roland Lumumba s’est engagé dans les démarches visant à faire la lumière sur les circonstances de l’assassinat de Patrice Lumumba. Il a notamment pris part aux procédures judiciaires engagées en Belgique à la suite de la plainte déposée par la famille Lumumba en 2011 pour crimes de guerre. À plusieurs reprises, il s’est rendu à Bruxelles pour assister aux audiences, affirmant que sa démarche relevait avant tout d’une quête de vérité historique, et non d’un désir de vengeance.

Il a également contribué au processus de restitution à la République démocratique du Congo de la relique de Patrice Lumumba, conservée en Belgique et officiellement restituée en juin 2022 lors d’une cérémonie à Bruxelles.