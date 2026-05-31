RDC-Ebola : "il y a des raisons d'espérer" le chef de l'OMS lors de sa visite à Bunia

Le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus, s’est rendu en Ituri, dans l’est de la République démocratique du Congo, où une nouvelle épidémie d’Ébola suscite de vives inquiétudes.

Lors de sa visite, il a salué la mobilisation des autorités congolaises, qui ont déjà débloqué 20 millions de dollars pour soutenir la riposte. Selon lui, une action coordonnée entre le gouvernement et les partenaires internationaux permettra de contenir rapidement la maladie.

Cette épidémie est provoquée par la souche Bundibugyo du virus Ebola, pour laquelle il n’existe actuellement ni vaccin ni traitement homologué. Malgré cela, le chef de l’OMS se veut rassurant. Il rappelle que des patients ont déjà survécu grâce à une prise en charge médicale adaptée.

Face au risque de propagation, l’OMS insiste sur l’importance du dépistage précoce, de l’isolement des cas et d’un accès rapide aux soins. Les équipes sanitaires poursuivent leurs efforts sur le terrain pour identifier les contacts des personnes infectées et freiner la transmission du virus.

Dans la foulée de cette visite, l’Organisation mondiale de la santé a rendu publiques samedi ses recommandations en matière de traitements et de candidats vaccins susceptibles d’être utilisés pour juguler l’épidémie d’Ebola qui progresse dans l’est de la République démocratique du Congo (RDC).