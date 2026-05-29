RDC : l’aide internationale se mobilise contre Ebola

En République démocratique du Congo, la mobilisation internationale s’intensifie face à la progression de l’épidémie d’Ebola dans le nord-est du pays.

Plus de 100 tonnes de matériel humanitaire d’urgence ont commencé à être acheminées vers les zones touchées, notamment dans la province de l’Ituri. Cette opération est coordonnée par l’UNICEF avec le soutien de l’Union européenne.

Le fret comprend des équipements de protection pour les personnels soignants, des médicaments, du matériel médical ainsi que des kits d’hygiène destinés aux communautés les plus exposées.

Selon l’UNICEF, ces fournitures devraient permettre d’aider près de 100 000 personnes, dans une région déjà fragilisée par les conflits, les déplacements de population et le manque d’accès aux services essentiels.

Sur le terrain, les agences humanitaires travaillent aux côtés des autorités congolaises et de l’Organisation mondiale de la santé pour renforcer la prévention, la surveillance sanitaire, l’accès à l’eau potable et la sensibilisation des populations.

La communication avec les communautés est considérée comme un élément clé pour freiner la propagation du virus et favoriser la détection rapide des cas.

Au 26 mai, la RDC recensait 121 cas confirmés d’Ebola et 17 décès parmi ces cas confirmés. Plus de 1 000 cas suspects font également l’objet d’un suivi.

Face à l’urgence, l’UNICEF a déclenché son plus haut niveau d’intervention et débloqué plus de 6,5 millions de dollars pour soutenir la réponse. Les organisations internationales appellent désormais à un financement supplémentaire afin de renforcer la lutte contre l’épidémie et protéger les populations les plus vulnérables.