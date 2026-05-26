Belgique : premières images après la collision mortelle entre un train et un minibus scolaire

L'accident s'est produit peu après 8 h, à environ un kilomètre de la gare de Buggenhout, alors que le véhicule exploité pour le compte de la société de transport régional De Lijn transportait sept écoliers, un adulte accompagnateur et le chauffeur. Les autorités belges et les médias locaux ont fait état d'au moins quatre morts, dont deux adolescents, tandis que le parquet et les équipes de médecine légale ont ouvert une enquête sur les circonstances de la collision. Le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire Infrabel a indiqué que les barrières du passage à niveau étaient abaissées et que les feux de signalisation étaient au rouge lorsque le minibus s'est engagé sur les voies. Le conducteur du train aurait actionné le frein d'urgence, sans pouvoir éviter la collision. Environ 100 passagers à bord du train ont ensuite été évacués, et une personne a été prise en charge pour un état de choc. Le ministre belge de l'Intérieur, Bernard Quintin, a présenté ses condoléances aux familles des victimes et salué la rapidité d'intervention des services de secours. Le trafic ferroviaire entre Dendermonde et Londerzeel a été suspendu le temps de l'enquête, des bus de remplacement ayant été mis en place pour les voyageurs.