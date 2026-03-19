Le rapprochement entre Madagascar et la Russie se consolide

Après la première visite d’État du président malgache Michaël Randrianirina en Russie le 19 février dernier, le chargé d’affaires à Madagascar, Alexeï Buriak, a évoqué « une fenêtre d’opportunité », qui confirme le rapprochement entre Madgascar et la Russie.

Des projets pourraient voir le jour sur plan énergétique pour accompagner le développement de la production et de la distribution d’électricité à Madagascar.

D’autres programmes ont déjà vu le jour, notamment sur le plan militaire avec la formation achevée le 6 mars dernier, d’environ 200 militaires malgaches par des instructeurs de l’Africa Corps, organisation paramilitaire russe qui a succédé au groupe Wagner en Afrique.

La visite d’état du colonel Randrianiria était la première d’un dirigeant malgache en Russie depuis près de cinquante ans, il a été reçu par Vladamir Poutine.

Michaël Randrianirina a indiqué à Russia Today (RT), le média public russe​​​​​​​ : « Cette collaboration avec la Russie nous permet de renouveler notre armement qui provient depuis 1975 de Russie et d’améliorer les compétences de l’armée malagasy ». L’entraînement incluait tir et pilotage de drones d’attaque récemment fournis par la Russie.