Le changement climatique en Afrique australe fait grimper le paludisme

Dans un village isolé d’Afrique du Sud, Paulina Mhlongo est assise dans la cour tandis que des agents de santé vêtus de tenues de protection vertes se déplacent rapidement dans sa maison, aspergeant les murs d’insecticide anti-moustiques.

Son petit-fils adolescent est tombé gravement malade l'année dernière, atteint de paludisme, cette maladie qui tue plus d'un quart de million de personnes chaque année et qui connaît une recrudescence en Afrique australe à mesure que le climat change.

Avant cette pulvérisation, la « seule défense » de la famille contre les moustiques vecteurs du paludisme était un ventilateur bruyant, a déclaré Mme Mhlongo, une retraitée de 63 ans.

Son village, Calcutta, se trouve dans la province du Mpumalanga, l’une des trois provinces de la ceinture paludéenne d’Afrique du Sud qui subit des changements dans les régimes pluviométriques et une hausse des températures favorisant la reproduction des moustiques.

Les fortes pluies laissent des flaques d’eau propices à la ponte, tandis que les températures plus chaudes accélèrent le développement des moustiques et raccourcissent la période d’incubation du parasite du paludisme.

Les cas de paludisme dans le Mpumalanga ont quadruplé en janvier par rapport à l’année précédente, selon l’Institut national des maladies transmissibles (NICD).

Cette recrudescence compromet l’objectif de l’Afrique du Sud d’éradiquer la maladie d’ici 2029.

Le Gauteng — province phare abritant Johannesburg et Pretoria, et où le paludisme n'est pas endémique — a enregistré plus de 400 cas et 11 décès au cours des trois premiers mois de 2026, selon le NICD.

Bien que la plupart des infections aient été importées dans la province depuis des foyers connus, ces chiffres sont « préoccupants » même si la maladie ne se transmet pas d'une personne à l'autre, a déclaré l'organisme de santé publique.

- Des foyers en pleine expansion -

Le changement climatique d'origine humaine a accru la probabilité et l'intensité des phénomènes météorologiques extrêmes, tandis que le phénomène naturel La Niña a entraîné des précipitations supérieures à la moyenne dans certaines régions d'Afrique australe au début de l'année 2026, provoquant des inondations qui ont créé davantage de sites de reproduction pour les moustiques, a déclaré le groupe.

La Namibie a signalé 8 760 cas au cours des quatre premières semaines de 2026, soit une augmentation de 68 % par rapport à l'année précédente.

Le Mozambique, frappé par des inondations, a enregistré plus de 1,35 million de cas au cours des six premières semaines de l'année, soit une hausse de 55 %, ainsi que des dizaines de décès.

Les perspectives sont peu rassurantes alors que la volatilité climatique s'accentue.

L'augmentation du nombre de cas de paludisme ne signifie pas que la maladie se propage, a déclaré le professeur Jantjie Taljaard, responsable du département des maladies infectieuses à l'université de Stellenbosch.

Au contraire, le changement climatique amplifie les foyers existants et prolonge les périodes de transmission, alimentant des épidémies bien plus intenses.

« Les zones rurales et les régions situées en marge des zones à risque paludique établies sont les plus exposées », a déclaré Taljaard.

Les effets se font sentir en première ligne à la clinique de Cunningmoore, où les techniciens Nicholas Skhumbane et Armstrong Mgiba traitent rapidement un flux constant d’échantillons sanguins provenant des villages environnants.

Travaillant dans un laboratoire délabré, les deux hommes, vêtus de blouses blanches et de gants en latex, passent systématiquement d’une lame à l’autre.

Ils ajoutent une goutte de colorant de Giemsa — un colorant bleu-violet qui met en évidence les parasites du paludisme — avant de placer chaque échantillon sous un microscope.

Les résultats sont rendus aussi rapidement qu’à l’hôpital Tintswalo, un établissement moderne situé à environ 50 kilomètres (30 miles) de là.

- « Même en hiver » -

Pour les responsables de la santé, l’évolution des conditions météorologiques les oblige à repenser la planification de la lutte contre le paludisme au-delà des zones et des saisons traditionnellement touchées.

« Le changement climatique est un phénomène complexe à gérer », a déclaré Sharon Lindiwe Nyoni, responsable du programme de lutte contre le paludisme au département de la santé de Mpumalanga.

« Lorsque vous planifiez en tant que département, vous devez anticiper ce qui vous attend, mais avec le changement climatique, tout est en train de se dérouler. »

L'ancienne hypothèse selon laquelle le paludisme se limite à l'été ne tient plus, a-t-elle averti. « Même en hiver, nous continuons à observer des cas de transmission. »

Selon les experts, ce ne sont pas seulement les systèmes de santé locaux qui sont mis à rude épreuve, mais aussi les efforts d'intervention.

« Les inondations peuvent nous empêcher tout simplement d’atteindre les communautés pour mettre en place des mesures de contrôle », a déclaré à l’AFP la virologue Edina Amponsah-Dacosta.

Outre les fortes pluies, la chaleur extrême constitue un défi, car elle peut rompre la chaîne du froid stricte requise avant que les vaccins, qui doivent être réfrigérés, n’atteignent les cliniques isolées, a-t-elle ajouté.

Malgré l’augmentation du nombre de cas, les agents de santé indiquent que certains habitants restent sceptiques quant à la sécurité de la pulvérisation d’insecticide et refusent de les laisser entrer chez eux.

« C’est très douloureux de voir quelqu’un mourir d’une maladie qui est évitable et, encore une fois, guérissable », a déclaré Nyoni.

De retour à Calcutta, Mhlongo attendait dehors tandis que l’odeur âcre de l’insecticide s’échappait de sa maison de neuf pièces fraîchement pulvérisée, qu’elle partage avec huit membres de sa famille.

Des canettes de bière vides jonchaient l’arrière d’une camionnette garée à proximité, calée sur des rochers – un endroit qui, selon les pulvérisateurs, pouvait abriter des moustiques.

« Je suis contente parce que les moustiques sont un problème », a déclaré Mhlongo, en servant à l’équipe de pulvérisation une collation maison à base de farine de maïs, de sucre et d’arachides, tandis que la musique d’un voisin flottait dans le village agricole.