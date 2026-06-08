RDC : la justice alourdit les peines prononcées dans l'affaire du meurtre d'experts de l'ONU

La Haute Cour militaire de la République démocratique du Congo a retenu, en appel, la peine capitale contre 54 prévenus pour crimes de guerre dans le cadre du meurtre de deux experts des Nations unies, alourdissant ainsi les peines prononcées en première instance, où 49 condamnations avaient été retenues.

L’Américain Michael Sharp et la Suédo-Chilienne Zaida Catalan ont été tués en mars 2017 alors qu’ils enquêtaient sur les violences dans la province du Kasaï-Central, à la suite de l’insurrection de la milice Kamwina Nsapu, réprimée par les forces de sécurité.

Les personnes condamnées incluent des combattants exécutants ainsi que des militaires de haut rang, tels que le colonel Jean de Dieu Mambweni, dont la responsabilité a été retenue en appel. Selon les éléments du dossier, les deux experts avaient été interceptés le 12 mars 2017 alors qu’ils menaient une mission d’enquête sur les violences dans le Kasaï. Ils auraient ensuite été conduits dans une zone isolée avant d’être exécutés.

Cette décision met fin à près de neuf années de procédure judiciaire. Toutefois, elle ne clôt pas totalement le dossier. La Commission nationale des droits de l’homme (CNDH) estime en effet que des commanditaires n’ont pas été interpellés et appelle à la poursuite des investigations pour établir toute la chaîne de responsabilité.

Les familles des victimes, estiment que ce verdict représente une étape importante mais insuffisante, la vérité complète sur les circonstances et les auteurs intellectuels du double meurtre restant encore à établir.