Madagascar : un général parmi 13 accusés pour complot d'assassinat

Les procureurs de Madagascar ont déclaré jeudi que 13 personnes, dont un général, faisaient l'objet de poursuites judiciaires pour leur implication présumée dans un complot visant à assassiner le chef de l'État par intérim de cette nation insulaire, le colonel Michael Randrianirina.

Randrianirina a pris le pouvoir en octobre à la suite de manifestations menées par la jeunesse qui ont contraint son prédécesseur, Andry Rajoelina, à démissionner.

La procureure Narindra Navalona Rakotoniaina a déclaré que 11 suspects avaient été placés en détention et que des mandats d'arrêt avaient été émis à l'encontre d'autres personnes en lien avec le complot présumé visant à assassiner le dirigeant âgé de 52 ans.

"Il convient de noter que des officiers supérieurs figurent parmi les personnes impliquées dans cette affaire, dont un général qui s'est déjà exprimé publiquement et a fait part de son intention de participer à un coup d'État", a-t-elle déclaré.

Mme Rakotoniaina n'a pas nommé ce général, mais a indiqué que le colonel Patrick Rakotomamonjy figurait parmi ceux qui avaient "conçu et organisé" l'opération. M. Rakotomamonjy occupait un poste de directeur à la présidence jusqu'à son licenciement en janvier.

Les enquêteurs ont mis au jour des messages WhatsApp échangés entre les suspects, et certains ont admis que des fonds provenant de leurs comptes avaient servi à financer le complot, a précisé la procureure.

Les perquisitions ont également permis de découvrir d'importantes sommes d'argent et des armes au domicile des suspects.

Ce complot présumé s'inscrit dans un contexte de bouleversements politiques, après que des manifestations massives contre les pénuries d'eau et d'électricité ont contraint l'ancien président Rajoelina à fuir le pays.

Randrianirina, dont l'unité militaire a soutenu les manifestants, s'est engagé à organiser des élections d'ici fin 2027, bien que son premier gouvernement ait suscité des critiques pour avoir intégré des figures de l'élite politique.

En mars, il a annoncé la formation d'un nouveau gouvernement après avoir dissous son cabinet plus tôt dans le mois, toujours sans y inclure de représentants du mouvement de jeunesse Gen Z qui avait contribué à renverser Rajoelina.