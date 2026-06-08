Bienvenue sur Africanews

Merci de choisir votre version

Regarder en direct

Urgent Infos

Infos

news

Naufrage d'un bateau de migrants en Méditerranée

Sur cette photo d'archive datée du mercredi 27 juin 2018, le navire de l'organisation humanitaire allemande Mission Lifeline arrive au port de La Valette, à Malte.   -  
Copyright © africanews
Copyright 2018 The Associated Press. All rights reserved.
By Ali Bamba

Libye

Un bateau transportant des dizaines de migrants qui tentaient de traverser la mer pour rejoindre l'Europe depuis l'Afrique aurait chaviré dimanche en Méditerranée centrale.

L'incident s'est produit à environ 45 milles marins au sud-est de Malte, a indiqué la garde côtière italienne dans un communiqué de presse.

Les garde-côtes italiens ont déclaré qu'un de leurs navires de recherche et de sauvetage avait été dépêché dimanche après-midi pour participer aux opérations, à la demande des autorités maltaises.

Le bateau qui a chaviré transportait environ 60 passagers et avait quitté les côtes libyennes.

Un bateau de pêche présent dans la zone a secouru 48 personnes.

Un avion appartenant à une ONG menant des opérations de recherche et de sauvetage en Méditerranée a également indiqué que les migrants avaient quitté la Libye et a confirmé le même nombre de migrants sans préciser la source de ses informations.

SeaWatch a déclaré que 11 migrants étaient portés disparus.

Dimanche soir, les garde-côtes italiens ont déclaré avoir repêché 10 corps et que les opérations de recherche se poursuivaient.

Articles Connexes

Sur le même pays

Voir plus

Articles Connexes

Sur le même pays

Sur le même thème

Plus d'actualités

En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies pour améliorer ses performances et d'améliorer votre expérience utilisateur. Plus d'infos dans notre Politique liée aux cookies.