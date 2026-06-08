Naufrage d'un bateau de migrants en Méditerranée

Un bateau transportant des dizaines de migrants qui tentaient de traverser la mer pour rejoindre l'Europe depuis l'Afrique aurait chaviré dimanche en Méditerranée centrale.

L'incident s'est produit à environ 45 milles marins au sud-est de Malte, a indiqué la garde côtière italienne dans un communiqué de presse.

Les garde-côtes italiens ont déclaré qu'un de leurs navires de recherche et de sauvetage avait été dépêché dimanche après-midi pour participer aux opérations, à la demande des autorités maltaises.

Le bateau qui a chaviré transportait environ 60 passagers et avait quitté les côtes libyennes.

Un bateau de pêche présent dans la zone a secouru 48 personnes.

Un avion appartenant à une ONG menant des opérations de recherche et de sauvetage en Méditerranée a également indiqué que les migrants avaient quitté la Libye et a confirmé le même nombre de migrants sans préciser la source de ses informations.

SeaWatch a déclaré que 11 migrants étaient portés disparus.

Dimanche soir, les garde-côtes italiens ont déclaré avoir repêché 10 corps et que les opérations de recherche se poursuivaient.