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Philippines : au moins 4 morts dans un séisme, l'alerte tsunami déclenchée

Sur cette photo de la Croix-Rouge philippine, des secouristes après un tremblement de terre à General Santos, aux Philippines, le 8 juin 2026   -  
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AP Photo
By Rédaction Africanews

avec AP

Philippines

Un séisme de magnitude 7,8 a secoué le sud des Philippines tôt lundi, faisant au moins quatre morts et plus de 200 blessés.

Ces élèves et enseignants qui se trouvaient à l’air libre, ont été pris au piège par le puissant tremblement de terre. La secousse est localisée près de General Santos. Des bâtiments et un pont d'accès essentiel de la grande ville du sud ont été endommagés.

Le président Ferdinand Marcos Jr. a exhorté la population à se réfugier en hauteur dans les zones du pays exposées au risque de tsunami. Affirmant que les agences de secours étaient en alerte. Des alertes au tsunami ont aussi été émises en Indonésie et en Malaisie.

Selon l’Institut philippin de volcanologie et de sismologie, le séisme a été provoqué par un mouvement dans la fosse de Cotabato, à une profondeur de 10 kilomètres.

Sources additionnelles • AFP

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