Madagascar : l’opposition réclame la destitution du colonel Randrianirina

Madagascar
À Madagascar, la contestation politique prend une nouvelle tournure. Un député de l’opposition a saisi la Haute Cour constitutionnelle pour demander la destitution du dirigeant militaire au pouvoir, le colonel Michael Randrianirina.
Antoine Rajerison, figure des manifestations qui avaient conduit au départ de l’ancien président Andry Rajoelina l’an dernier, accuse le chef de la transition de violations répétées de la Constitution.
Dans sa requête, le député évoque notamment des nominations jugées illégales, des arrestations arbitraires et l’échec des autorités à apaiser les tensions dans le pays.
Le colonel Randrianirina dirige Madagascar depuis octobre dernier, après la fuite d’Andry Rajoelina dans un contexte de manifestations contre les pénuries d’eau et d’électricité.
Mais plusieurs mois après ce changement de pouvoir, le mécontentement persiste.
Ces dernières semaines, de nouvelles mobilisations de jeunes ont dénoncé la lenteur des réformes promises par les autorités militaires.
Des organisations de défense des droits humains critiquent également la répression menée contre les manifestants et les arrestations liées à des accusations d’atteinte à la sécurité de l’État.
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