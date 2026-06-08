Plus de 1000 Nigérians bientôt rapatriés d'Afrique du Sud

Les autorités nigérianes ont lancé une opération de retour volontaire et négocié avec Pretoria des dérogations permettant aux migrants en situation irrégulière de quitter le territoire sans être détenus.

Cette décision intervient après le rapatriement récent de centaines de Ghanéens, dans un contexte marqué par une recrudescence des manifestations visant les étrangers.

Longtemps considérée comme l’une des économies les plus industrialisées d’Afrique, l’Afrique du Sud attire depuis des décennies des travailleurs venus du continent. Mais avec un chômage supérieur à 30 %, le pays connaît régulièrement des épisodes de xénophobie.

Un ultimatum fixé au 30 juin par un groupe de citoyens réclamant l’expulsion des migrants en situation irrégulière fait craindre de nouvelles violences. Le gouvernement assure renforcer les contrôles migratoires, tout en appelant la population au calme.

Selon les chiffres officiels, plus de trois millions d’étrangers vivent en Afrique du Sud, soit un peu plus de 5 % de la population.