Guerre au Moyen-Orient : hausse des prix du pétrole de plus de 3 %

Iran
Les prix de l’or noir ont augmenté lundi de plus de 3 %, à la réouverture des marchés. Le prix du Brent, la référence internationale, a grimpé de 3,29 % pour atteindre 96,15 dollars le baril.
Alors que le West Texas Intermediate (WTI), a augmenté de 3,25 % pour s’établir à 93,48 dollars le baril.
Une hausse portée par les tirs de missile iraniens contre Israël dimanche, les premiers depuis la trêve du 8 avril.
L’état hébreux a riposté lundi. Faisant craindre une reprise du conflit dans la région après deux mois de désescalade.
L’appréhension gagne donc les marchés pétroliers. Nonobstant l’annonce dimanche par l’OPEP+, de l’augmentation des quotas de production de pétrole de 188 000 barils par jour au total pour juillet.
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