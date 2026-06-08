Congo : le textile africain célébré à Pointe-Noire

Des jeunes danseuses en jupes de raphia ouvrent le bal : le textile africain est à l'honneur à Pointe-Noire. Du 4 au 7 juin 2026, la capitale économique du Congo Brazzaville accueille la 13ème édition du Carrousel International de la Mode.

Un festival qui s'impose depuis plus d'une décennie comme un rendez-vous incontournable de l'industrie créative en Afrique centrale.

''Le thème de cette année, "Textiles africains : de l'héritage à la valeur mondiale", c'est justement ça l'objectif : que chaque participant qui vient de son pays découvre et fasse découvrir son textile au public et aux autres participants. On connaît son propre tissu, on ne connaît pas forcément celui des autres pays. Quand on passe de l'héritage personnel à la valeur mondiale, on fait découvrir notre pagne, notre tissu, au reste du monde.'', explique Pascaline Kabré Turmel, fondatrice & directrice, Carrousel International de la Mode.

Répondant à cet appel, le créateur congolais Marco, fondateur de la maison de haute couture Marco Fashion à Kinshasa, a présenté une collection entièrement réalisée avec des tissus de la République Démocratique du Congo.

''Je me suis dit : pourquoi ne pas travailler sur les tissus que nous fabriquons nous-mêmes chez nous ? J'ai pensé aux tissus Kuba et au raphia, qui sont vraiment originaires de chez nous — bruts, non traités, dans leur état naturel.'', déclare Marco, propriétaire de Marco Fashion International, RDC.

Même démarche pour Tiny Tiknyemb, venue du Cameroun avec une collection baptisée L'Unité, tissée à partir de trois pagnes traditionnels camerounais — un manifeste textile pour la cohésion d'un pays aux deux cent cinquante ethnies.

''Au Cameroun, nous avons besoin d'être soudés. Ce qui m'a inspiré, c'est le mélange des tissus : l'Ekan pour le Centre, le Togho pour le Nord-Ouest, et le Ndop pour l'Ouest. Je suis partie sur ce mélange pour exprimer le partage entre nos différentes régions.'', explique Tiny Tiknyemb, Libaro Couture, Cameroun.

Tradition réinventée, savoir-faire valorisé, jeunes talents propulsés sur la scène continentale, après treize éditions, le Carrousel International de la Mode a fait de Pointe-Noire une capitale créative d'Afrique centrale. Rendez-vous est déjà pris début juin 2027 pour une nouvelle édition.