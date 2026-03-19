Tradition ancestrale : la renaissance du nouvel an malgache

À Madagascar, la fête du bain sacré, connu sous le nom d'Alahamadibe est célébrée du 18 au 21 mars au Doany Ambonga Ilaniara, au Sud-Ouest de la capitale Antananarivo. C'est le retour du Nouvel an Malgache, une coutume précoloniale abandonnée depuis des décennies. Il s'agit de redonner vie aux us et coutumes malgaches - liés à tradition pluriséculaire.

« Une grande partie de ce qui définit l’identité malgache a été perdue, détruite ou s’est effritée. Nous étions plongés dans un profond sommeil, comme sous l’emprise d’un sortilège très puissant, presque au point de l’overdose. Aujourd’hui, nous devons nous réveiller, reprendre nos esprits et réaliser que du sang coule dans nos veines — et que ce sang est malgache », explique Mikolo Hasina Ankoay Andrianarisoa, président du comité d'organisation, gardien de la tradition.

Une foule immense a également profité de l'événement au stade Mahamasina d'Antananarivo, dansant et appréciant les groupes et la musique locaux.

« Le caractère sacré de Manjakamiadana est également en train d’être restauré, et c’est essentiel. Après tant de temps, nous avons enfin pu accomplir les rituels librement et dans leur intégralité sur la pierre sacrée, sans aucune entrave. C’est très important, cela a un impact majeur sur la vie et l’avenir de la nation. Cela ne s’était pas produit depuis l’époque des rois. Aujourd’hui, en ce jour de l’An, cela nous procure une grande joie.

[Ndr : Manjakamiadana était un lieu sacré du XIXe siècle et le siège du royaume de Madagascar] », déclare Davida Rakoto, organisateur, gardien de la tradition.

Ce renouveau spirituel et identitaire de la Grande Île est marqué par la transmission de la flamme sacrée entre les quartiers de la capitale.

« Ambohitrabiby est le berceau du royaume Merina, et célébrer le Nouvel An malgache ici revêt un caractère profondément sacré. C’est pourquoi le symbole du feu est allumé ici en premier, avant d’être porté à travers toute la ville – et même à travers tout Madagascar », explique Violette Randrianjatovo, directrice adjointe d’une école française à l’étranger.

Le 8 mars dernier, à l’occasion de la Journée internationale des femmes, un festival et un défilé avaient mis à l’honneur la femme dans la société malgache.