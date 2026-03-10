Madagascar : le président Randrianirina dissout le gouvernement

Le chef de la junte de Madagascar a dissout le gouvernement du pays. La décision inattendue du colonel Michael Randrianirina, chef militaire de Madagascar, a dissous le gouvernement de manière inattendue, limogeant le Premier ministre et l'ensemble du cabinet, selon un communiqué de son porte-parole.

« Le gouvernement a cessé ses fonctions », indique le communiqué, ajoutant que M. Randrianirina nommera un nouveau Premier ministre « conformément aux dispositions prévues par la Constitution ».

Aucune raison n'a été donnée pour expliquer cette décision.

Randrianirina a pris le pouvoir en octobre dernier, succédant à Andry Rajoelina, après plusieurs semaines de manifestations menées par des jeunes sur l'île de l'océan Indien. Rajoelina avait été élu président pour un troisième mandat lors d'un scrutin contesté en 2023.

Les manifestations étaient motivées par les pénuries persistantes d'électricité et d'eau, et ont abouti à ce que l'armée se range du côté des manifestants.

Randrianirina s'est engagé à organiser de nouvelles élections dans un délai de deux ans.

En décembre dernier, le bloc régional, la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC), a demandé aux autorités militaires malgaches de présenter une feuille de route pour le rétablissement de la démocratie, comprenant notamment des plans pour la tenue de nouvelles élections avant la fin du mois de février.

Mais lundi, à la surprise générale, Randrianirina a limogé l'ensemble de son gouvernement et chargé les secrétaires permanents de gérer les opérations quotidiennes des ministères jusqu'à la formation d'un nouveau cabinet.

Randrianirina n'a pas expliqué les raisons de ces licenciements massifs, mais les dirigeants du mouvement Gen Z, dont la mobilisation populaire a contribué à porter le chef militaire au pouvoir, ont appelé à une plus grande inclusivité dans le processus de transition et à une meilleure représentation dans les structures décisionnelles.