Ébola : l'épidémie en RDC et dans la région pourrait atteindre 20 000 cas

L’épidémie d’Ebola qui sévit dans l’Est de la RDC et dans certains pays de la région, pourrait atteindre 20 000 cas, voire plus si des mesures ne sont pas prises pour ralentir sa propagation selon des experts américains.

Les estimations des centres pour le contrôle et la prévention des maladies publiées vendredi, font état de 10 000 à plus de 20 000 cas.

Des analystes affirment que la circulation virus ‘’ suit une trajectoire dangereuse’.

Un scénario qui rappelle l’épidémie du virus Ebola qui a frappé l’Afrique de l’Ouest en 2014-2016, avec plus de 28 000cas enregistrés et plus de 10 000 décès. La pire épidémie d’Ebola de l’histoire.

Le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies a déclaré vendredi qu'il y avait eu environ 400 cas confirmés, dont 63 décès depuis le début de la circulation de la maladie dans l'Est du Congo. Alors que des experts estiment que ces chiffres sont peut-être sous-évalués.

L’Organisation mondiale de la santé et le Centre africain de contrôle et de la prévention des maladies ont annoncé le 5 juin, un plan de 518 millions de dollars pour lutter contre l’épidémie. Il vise la période de juin à novembre 2026. La riposte concerne la RDC et les pays limitrophes.