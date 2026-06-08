Bienvenue sur Africanews

Merci de choisir votre version

Regarder en direct

Urgent Infos

Infos

news

Ebola en RDC : l'UE alloue 5 millions d'euros face à l'urgence sanitaire

Des ouvriers placardent des affiches de sensibilisation au virus Ebola dans la zone d'attente de l'aéroport national de Bunia, à Bunia, au Congo, le mardi 2 juin 2026.   -  
Copyright © africanews
Copyright 2026 The Associated Press. All rights reserved
By Laetitia Lago Dregnounou

République démocratique du Congo

La commissaire européenne à la gestion des crises, Hadja Lahbib, s’est rendue à Bunia, capitale de la province de l’Ituri, dans l’est de la République démocratique du Congo, afin de soutenir la réponse internationale face à une épidémie en cours dans la région.

Sur place, la représentante de l’Union européenne a appelé à un cessez-le-feu dans cette zone en proie à des violences armées, soulignant la nécessité de garantir un accès humanitaire sûr et sans entrave pour les acteurs sanitaires et les organisations d’aide. « L’Union européenne prend cette situation d’urgence très au sérieux », a-t-elle déclaré.

Elle a indiqué que Bruxelles mobilisait des moyens supplémentaires, notamment une enveloppe de cinq millions d’euros destinée à renforcer les capacités de diagnostic dans les zones les plus touchées. Selon elle, plusieurs cargaisons humanitaires ont déjà été acheminées vers l’est de la RDC, comprenant des médicaments, des équipements de protection et des infrastructures temporaires, avec d’autres vols prévus vers Bunia dans les prochains jours.

L’Organisation mondiale de la santé et les Centres africains de contrôle et de prévention des maladies ont par ailleurs lancé un plan d’intervention de 518 millions de dollars sur six mois pour renforcer la surveillance, les tests de laboratoire et la prévention des infections. L’épicentre de l’épidémie se situe dans la province de l’Ituri, une région marquée à la fois par l’insécurité persistante liée à la présence de groupes armés et par un accès difficile en raison de l’état des infrastructures routières, ce qui complique fortement les opérations humanitaires.

Sources additionnelles • AFP, AP

Articles Connexes

Sur le même pays

Voir plus

Articles Connexes

Sur le même pays

Sur le même thème

Plus d'actualités

En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies pour améliorer ses performances et d'améliorer votre expérience utilisateur. Plus d'infos dans notre Politique liée aux cookies.