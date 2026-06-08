Ebola en RDC : l'UE alloue 5 millions d'euros face à l'urgence sanitaire

La commissaire européenne à la gestion des crises, Hadja Lahbib, s’est rendue à Bunia, capitale de la province de l’Ituri, dans l’est de la République démocratique du Congo, afin de soutenir la réponse internationale face à une épidémie en cours dans la région.

Sur place, la représentante de l’Union européenne a appelé à un cessez-le-feu dans cette zone en proie à des violences armées, soulignant la nécessité de garantir un accès humanitaire sûr et sans entrave pour les acteurs sanitaires et les organisations d’aide. « L’Union européenne prend cette situation d’urgence très au sérieux », a-t-elle déclaré.

Elle a indiqué que Bruxelles mobilisait des moyens supplémentaires, notamment une enveloppe de cinq millions d’euros destinée à renforcer les capacités de diagnostic dans les zones les plus touchées. Selon elle, plusieurs cargaisons humanitaires ont déjà été acheminées vers l’est de la RDC, comprenant des médicaments, des équipements de protection et des infrastructures temporaires, avec d’autres vols prévus vers Bunia dans les prochains jours.

L’Organisation mondiale de la santé et les Centres africains de contrôle et de prévention des maladies ont par ailleurs lancé un plan d’intervention de 518 millions de dollars sur six mois pour renforcer la surveillance, les tests de laboratoire et la prévention des infections. L’épicentre de l’épidémie se situe dans la province de l’Ituri, une région marquée à la fois par l’insécurité persistante liée à la présence de groupes armés et par un accès difficile en raison de l’état des infrastructures routières, ce qui complique fortement les opérations humanitaires.