Des migrants expulsés des USA attendus en Centrafrique

La République centrafricaine a accepté de recevoir les migrants originaires d’autres pays, expulsés des États-Unis.

Les autorités américaines et centrafricaines ont échangé sur le sujet à Bangui le 18 mai selon des sources qui confirment la conclusion d’un accord.

Mais le nouvel accord est déjà contesté. Le 22 mai, un juge fédéral américain a en effet bloqué l’expulsion d’un ressortissant turc vers Bangui. La date des premiers vols de migrants n’est pas encore connue.

La RCA est dirigée par Faustin-Archange Touadera, réélu pour un troisième mandat à l’issue des élections de janvier dernier. Le pays est souvent le théâtre de violences politiques orchestrées par de nombreux groupes armés.

La République démocratique du Congo, le Ghana, la Sierra Leone, la Guinée équatoriale et le Cameroun, notamment ont déjà conclu des accords migratoires avec l’administration Trump.