Maroc : le procès en appel des 18 supporters sénégalais reporté au 30 mars

Le procès en appel des 18 supporters sénégalais, condamnés en première instance pour hooliganisme lors de la finale de la CAN Maroc 2025, a été reporté au 30 mars prochain.

Ce délai vise à permettre à la défense de mieux préparer ses plaidoiries et d’examiner en profondeur les éléments du dossier. Le 19 février 2026, le tribunal de première instance de Rabat les avait condamnés à des peines allant de trois mois à un an de prison ferme, pour des troubles à l’ordre public survenus dans une enceinte sportive.

Arrêtés à l’issue de la finale disputée le 18 janvier, ils sont notamment poursuivis pour violences, jets de projectiles et envahissement de terrain. La défense conteste ces accusations, affirmant l’absence d’intention délictueuse et plaidant pour une requalification des faits.