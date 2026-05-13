Génocide au Rwanda : Agathe Habyarimana se pourvoit en cassation

L’ancienne première dame du Rwanda Agathe Habyarimana a annoncé mercredi se pourvoir en cassation contre la décision de la cour d’appel de Paris d’annuler son non-lieu et d'autoriser la reprise des investigations sur son éventuelle implication dans le génocide de 1994.

La chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris a infirmé le 6 mai le non-lieu prononcé en août dernier par deux juges d’instruction parisiennes, conformément à la demande du Parquet national antiterroriste, compétent pour les crimes contre l’humanité, et des parties civiles.

L’avocat d’Agathe Habyarimana, Philippe Meilhac a regretté une décision qui risque d'allonger "encore davantage la durée d’une procédure déjà, et depuis longtemps, déraisonnable," rappelant qu’on est "à près de 20 ans d’instruction."

"Agathe Habyarimana va donc se pourvoir en cassation et solliciter l’examen immédiat du pourvoi qui sera suspensif. Elle n’hésitera pas à saisir la Cour européenne des droits de l’Homme s’il le faut," a-t-il annoncé.

Les parties civiles dénoncent de leur côté un pourvoi en cassation “voué à l’échec.”

Âgée de 83 ans, Agathe Habyarimana est la veuve de l’ancien président hutu du Rwanda Juvénal Habyarimana, dont l'assassinat le 6 avril 1994 a déclenché le génocide des Tutsis. D’avril à juillet, les massacres ont fait 800 000 morts selon l’ONU.

Depuis 2007, l’ex-première dame fait l’objet en France d’une information judiciaire pour complicité de génocide et de crimes contre l’humanité.

Selon les associations de parties civiles à l’origine de la plainte, elle était une des dirigeants de l'"Akazu" — le premier cercle du pouvoir hutu qui aurait orchestré le génocide.

Agathe Habyarimana rejette ces accusations, se présentant comme une mère au foyer de huit enfants sans lien avec la politique.