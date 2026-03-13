Guerre en Iran : l'ONU appelle à un cessez-le-feu immédiat entre Israël et le Hezbollah

Liban
Vendredi, le secrétaire général de l'ONU, António Guterres, a appelé à un cessez-le-feu immédiat entre Israël et le Hezbollah, affirmant que la guerre avait causé d'immenses souffrances au peuple libanais.
« Une situation absolument dramatique », a déclaré M. Guterres, appelant à la fin des combats. « Nous devons mettre un terme à cette guerre. Nous devons obtenir un cessez-le-feu immédiat. »
« J'appelle instamment les deux parties, le Hezbollah et Israël, à conclure un cessez-le-feu afin de mettre fin à la guerre et d'ouvrir la voie à une solution », a-t-il déclaré.
Le Liban a été entraîné dans un conflit dont sa population ne voulait pas, ce qui souligne la nécessité d'une solution politique permettant au pays de retrouver pleinement son indépendance, sa souveraineté et son intégrité territoriale, a déclaré M. Guterres aux journalistes après avoir rencontré le président libanais Joseph Aoun à Beyrouth vendredi.
L'ampleur de la crise humanitaire « me brise le cœur », a-t-il déclaré, évoquant 800 000 personnes déplacées et 1 500 morts.
La dernière vague d'affrontements entre Israël et le Hezbollah a débuté le 2 mars, lorsque le groupe a tiré des roquettes et lancé des drones sur le nord d'Israël, à la suite de l'assassinat, deux jours plus tôt, du Guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, lors d'une frappe conjointe américano-israélienne.
Israël a riposté par une série de frappes aériennes de grande ampleur et les troupes israéliennes ont pris le contrôle de plusieurs nouveaux postes dans le sud du Liban.
La guerre a fait 687 morts, 1 774 blessés et plus de 800 000 déplacés.
02:16
ONU : la candidature de Macky Sall divise les Sénégalais
01:00
Nouvelles frappes aériennes sur la banlieue sud de Beyrouth après un avertissement israélien
01:09
Liban : au moins 11 morts dans les dernières frappes israéliennes
01:00
Liban : des morts et des blessés après les frappes israéliennes de dimanche sur Beyrouth
01:00
Le conflit Israël-Hezbollah gagne Beyrouth : hôtels visés et riposte contre l’Iran
01:11
Sénégal : Macky Sall candidat au poste de secrétaire général de l'ONU