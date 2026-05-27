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Arabie Saoudite : le Hadj se poursuit à la Mecque malgré la chaleur

Des pèlerins musulmans prient au sommet de la colline Montagne de la Miséricorde, dans la plaine d'Arafat, lors du pèlerinage annuel du Hadj près de La Mecque, 26/05/26   -  
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By Rédaction Africanews

and Associated Press

Arabie Saoudite

Les pèlerins musulmans ont continué mardi à accomplir les rituels sacrés du pèlerinage du Hadj sur le mont Arafat, en Arabie saoudite, malgré une chaleur étouffante.

Contrairement aux années précédentes, les rues autour de la mosquée Namira, la deuxième plus grande mosquée de la région de La Mecque, étaient désertes à midi, la plupart des pèlerins priant à l'intérieur, dans des espaces climatisés.

Des pèlerins venus du monde entier se sont rassemblés mardi sur une colline des plaines d’Arafat, lors du deuxième jour officiel du pèlerinage islamique annuel, considéré comme le point culminant du Hadj.

Le Hadj, l’un des cinq piliers de l’islam, est obligatoire une fois dans la vie pour tout musulman qui en a les moyens et qui est physiquement capable de l’accomplir. L'évenement qui s’étend sur plusieurs jours, peut être une expérience spirituelle profondément émouvante pour les pèlerins et une occasion de demander le pardon de Dieu et l’effacement des péchés passés.

Cette année, les musulmans ont afflué en Arabie saoudite pour le Hadj dans un contexte de cessez-le-feu fragile dans la guerre avec l’Iran et d’incertitude qui en découle dans la région.

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