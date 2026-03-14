Nigeria : manifestation contre la guerre au Moyen-Orient

Au Nigeria, des dizaines de musulmans chiites pro-iraniens ont manifesté vendredi à Abuja. Scandant des slogans anti-israéliens et anti-américains tout en exprimant leur solidarité avec les Palestiniens.

La manifestation s’est déroulée après la prière de vendredi à la mosquée de la capitale nigériane. Elle a condamné l’assassinat d’Ali Khamenei.

''Tout le monde ressent la douleur causée par l'assassinat du cheikh Khamenei, à moins de ne pas être humain. Mais quant à ceux qui l'ont tué, je suis certain qu'ils le regrettent aujourd'hui, car ils ont tué le Khamenei de 86 ans, et le Khamenei de 57 ans a surgi pour déclarer que la lutte se poursuivrait jusqu'à ce que justice soit rendue aux Palestiniens.'', a déclaré Abdullahi Musa, membre du Mouvement islamique du Nigeria.

L’initiative a été organisée par le Mouvement islamique du Nigeria (IMN), un groupe chiite pro-iranien interdit pourtant depuis 2019. Pour ses membres, les États-Unis devraient retirer leurs forces militaires du Moyen-Orient

''Aucune attaque menée par les États-Unis ou Israël, où que ce soit dans le monde, n’a jamais été justifiée. Partout où ils vont, c’est pour servir leurs intérêts. Leur intérêt au Moyen-Orient est d’anéantir Gaza. Le message est le suivant : si c’est Gaza aujourd’hui, ce sera peut-être ailleurs demain. Par conséquent, où que nous soyons, que nous soyons chrétiens ou musulmans, nous devons nous battre pour l’humanité, et tel est le message. Aujourd’hui est le jour des opprimés''; a déclaré Abdullahi Musa.

La semaine dernière, l’ambassade américaine a fermé ses portes ''en raison du risque'' de ''manifestations'' non précisées.