Liban : les habitants de Tyr déblayent les décombres après des frappes israéliennes

La fumée continuait de s’élever au-dessus de certains quartiers de Tyr, tandis que les habitants revenaient inspecter des maisons, des commerces et des véhicules endommagés, se frayant un chemin dans des rues jonchées d’éclats de verre et de décombres. Des responsables locaux ont indiqué que les perturbations de l’alimentation électrique et de certains services médicaux freinaient les opérations de secours et de relèvement. Ces frappes s’inscrivent dans une campagne militaire israélienne élargie dans le sud du Liban, visant ce qu’Israël décrit comme des infrastructures et des sites de lancement du Hezbollah, une offensive qui a provoqué de nouveaux déplacements de population et ravivé les craintes d’un conflit plus large. Alors que le Hezbollah continuait de tirer roquettes et drones en riposte, les autorités et les organisations d’aide évaluaient les dégâts dans l’ensemble de la ville, y compris sur les habitations, les commerces et les sites patrimoniaux, tandis que les habitants exprimaient leur inquiétude croissante pour l’économie de Tyr, largement dépendante du tourisme. Les agences humanitaires ont averti que la poursuite des violences pourrait approfondir la crise le long de la côte sud du Liban et déclencher de nouvelles vagues de déplacements, alors que les tensions restent fortes de part et d’autre de la frontière.