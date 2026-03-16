Guerre au Moyen-Orient : au moins 56 sites culturels endommagés en Iran

Le ministère iranien du Patrimoine culturel affirme qu’au moins 56 musées et sites historiques ont été endommagés en Iran au cours de deux semaines de frappes américaines et israéliennes.

Le palais du Golestan, inscrit au patrimoine de l’Unesco, datant de l'époque Qajar, à Téhéran, ainsi que la mosquée Shah Abbas et le palais Chehel Sotoun, datant du XVIIe siècle, à Ispahan figurent parmi ces sites culturels.

Selon le ministère iranien du Patrimoine culturel, la province de Téhéran est celle qui compte le plus de monuments endommagés (19), à des degrés différents.

Toutefois des sites situés dans la région du Kurdistan, dans le Lorestan et à Kermanshah ont également été touchés.

L'Unesco s'est alarmée des dégâts et risques pour le patrimoine face au déluge de frappes aériennes, missiles et drones au Moyen-Orient, évoquant des sites historiques en Iran, en Israël et au Liban déjà endommagés et des centaines d'autres potentiellement menacés par la guerre.