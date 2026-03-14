Afrique du Sud : manifestation au Cap en solidarité avec l'Iran

Des centaines de personnes sont descendues vendredi dans les rues du Cap en Afrique du Sud à l’occasion de la journée de Quds. Une célébration marquée cette année par la guerre au Moyen-Orient.

Les manifestants brandissaient des drapeaux iraniens en signe de solidarité avec ce pays en proie à la guerre contre les États-Unis et Israël.

L'armée israélienne affirmait avoir mené 7 600 frappes en Iran depuis le début de la guerre le 28 février, la plupart visant le programme de missiles du pays. Alors que le président américain Donald Trump a promis de frapper durement l’Iran « au cours de la semaine prochaine ».

''Le seul crime que le peuple iranien ait commis est de se tenir aux côtés de la Palestine et de se sacrifier pour cette cause. Ainsi, aux yeux des puissances occidentales, leur crime est la solidarité — un crime similaire à celui que nous commettons, en tant que Sud-Africains, aux yeux des États-Unis d’Amérique.'', a déclaré Khaled Sayed, Chef de l'opposition à l'Assemblée législative provinciale du Cap-Occidental.

La journée mondiale de Quds a été instaurée par l’ayatollah Khomeini en 1979. Elle visait à protester contre le contrôle de Jérusalem par l’état hébreux et d’exprimer la solidarité avec le peuple de Palestine. Elle se déroule le dernier vendredi du ramadan.