Liban : des corps extraits des décombres près de Tyr après la frappe meurtrière d'hier

Les opérations de secours se poursuivent dans le sud du Liban, notamment près de Tyr, où les autorités et les habitants recherchent encore des survivants après les frappes qui ont touché plusieurs secteurs de la région. Des images tournées sur place montrent des secouristes fouillant les décombres d’immeubles détruits, tandis que des habitants inspectent les dégâts, cherchent des proches disparus et tentent de récupérer quelques effets personnels parmi les gravats. Selon le ministère libanais de la Santé, au moins 31 personnes ont été tuées mardi 26 mai dans des frappes israéliennes malgré le cessez-le-feu censé limiter les affrontements entre Israël et Hezbollah. Des responsables locaux alertent sur le risque de nouveaux déplacements de population et sur l’aggravation des dégâts causés aux infrastructures civiles. Israël affirme intensifier ses opérations militaires dans le sud du Liban. De son côté, le Hezbollah a annoncé mercredi des affrontements avec des troupes israéliennes au nord du fleuve Litani. Dans un communiqué, le mouvement soutenu par l’Iran affirme que ses combattants affrontent les forces israéliennes dans la localité de Zawtar al-Charqiyah, à proximité d’une zone où des soldats israéliens sont déployés. Cette nouvelle flambée de violences ravive les craintes d’un affrontement plus large le long de la frontière après plusieurs mois d’échanges de tirs intermittents.